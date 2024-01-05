مسؤول "جند الإمام علي" في البصرة يرد على الحشد: نحن رجال الساتر والمعارك

2024-01-05 21:06:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ردّ مسؤول كتائب جند الامام علي في البصرة علاء المحمداوي، يوم الجمعة، على بيان عمليات حشد البصرة الذي وصفه بـ"الجهات غير المنضبطة".

وقال المحمداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "يؤسفنا ما صدر من بيانات وتصريحات بحقنا جردتنا من تاريخنا الجهادي في الدفاع عن الوطن والدين والمذهب والانتماء للحشد المقدس .. فنحن الجهاد ونحن الحشد ونحن رجال الساتر والمعارك".

وأضاف "مهما صدر بحقنا من ابناء جلدتنا فلن نرد حفاظاً على سمعة المجاهدين وسمعة الحشد ولكننا لن نقبل بأن نجرد من الانتماء للحشد".

وأصدرت قيادة عمليات حشد البصرة، اليوم الجمعة، توضيحاً حول أحداث البصرة وقالت إن مجاميع "غير منضبطة" أثارت الفتنة بين الجماهير.

وذكر بيان لقيادة العمليات ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هيئة الحشد الشعبي فـي البصرة نظمت مهرجان إحياء ذكرى الرابعـة لاستشهاد قادة النصر، الشهيد أبـو مهـدي المهنـدس والشهيد القائد قاسم سليماني، وخلال المهرجان المركزي ، قامت مجاميع غير منضبطة وغير تابعة لهيئة الحشد الشعبي بإثارة الفتنة بين الجماهير مما أدى إلى إطلاق عيارات نارية".

وأضاف "تم اعتقال هـؤلاء الأفراد، الذين ينتمون إلى شخص يدعى (علاء المحمداوي) وستتخذ بحقهم كافة الإجراءات القانونيـة ونؤكد عدم السماح لأي مجموعة بزعـزعـة الوضع وجر الحشد إلى فتنة داخل محافظة البصرة.