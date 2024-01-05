يوفنتوس يستهدف تياجو ديالو مدافع ليل

2024-01-05 21:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعيستهدف يوفنتوس التعاقد مع تياجو ديالو مدافع ليل، الذي ارتبط بالانتقال إلى إنتر في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل.وبحسب صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت "يرغب يوفنتوس في اقتحام المفاوضات والتقدم بعرض لليل لضم ديالو خلال الميركاتو الجاري، وهو أمر سيفضله الفريق الفرنسي بدلا من خسارته بالمجان في الصيف".ويعاني ديالو صاحب 23 عاما من قطع في الرباط الصليبي في نهاية الموسم الماضي، وبات قريبا من العودة إلى الملاعب، وهذا من شأنه تسريع عملية الانتقال.ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطتين عن إنتر صاحب الصدارة بعد 18 جولة.