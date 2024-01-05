نجم نيوكاسل على رادار باريس سان جيرمان

2024-01-05 21:54:01 - المصدر: واع

متابعة - واعيستهدف باريس سان جيرمان تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ويضع عينه على أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يتواجد البرازيلي برونو جيماريش، لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، على رادار باريس سان جيرمان.وأضافت، "جيماريش سيحجز مكانه في التشكيل الأساسي في باريس، على الرغم من التعاقد مع جابريل موسكاردو من كورينثيانز".وأردفت، "لن يكون رحيل برونو سهلا حيث يمتد عقده حتى عام 2028، كما يتواجد شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 115 مليون يورو".ونال جيماريش، إعجاب الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، في صدام الفريقين في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.وشارك برونو أساسيا في فوز نيوكاسل على باريس (4-1) وصنع الهدف الثاني، كما لعب المباراة الثانية على ملعب حديقة الأمراء بالكامل.وانضم جيماريش إلى نيوكاسل في كانون الثاني/يناير 2022 قادما من أولمبيك ليون، وبات عنصرا أساسيا في الفريق تحت قيادة المدرب إيدي هاو.