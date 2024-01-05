الأنواء الجوية تعلن كميات الامطار المتساقطة في إقليم كوردستان

2024-01-05 22:14:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الانواء الجوية في اقليم كوردستان، عن كميات الأمطار المتساقطة في اقليم كوردستان خلال 12 ساعة الماضية.

وذكر البيان ان "الأمطار في أربيل بلغت 0.8 ملم والسليمانية 0.4 ملم، وبيرمام 1.4 ملم، ودهوك 12.5 ملم، وجمجمال 0.2 ملم، وزاخو 24.2 ملم، وشمامك 0.3 ملم، وعقرة 13.8 ملم، والعمادية 17.8 ملم، وبامرني 33.8 ملم، وبارزان 21.8 ملم، ودوكان 3 ملم، وهلشو 3 ملم، خبات 1.2 ملم، ومانكيش 15 ملم، وسوران 5 ملم، وبنجوين 0.6 ملم، وماوت 1 ملم، وقلعة دزة 0.8 ملم، وباتوفة 32.8 ملم، وميركسور 21.6 ملم، وسيدكان 8 ملم".