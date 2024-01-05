إصابة ضابط اثناء مداهمة لمنزل "تاجر مخدرات" في بغداد

2024-01-05 22:46:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الجمعة، بتبادل اطلاق النار بين قوة أمنية اثناء مداهمة لبيت احد تجار المخدرات في بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه جرى تبادل إطلاق النار بين قوة لمكافحة المخدرات ومطلوبين وتم اصابة آمر المفرزة ضابط برتبة نقيب والمتهم المدعو (ع. و)".

وأضاف المصدر؛ أنه تم القاء القبض على المطلوب وعلى من يتواجدون داخل الدار كل من (ج. ع) وامرأة وشخص ثالث، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الدورة الأهلي وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة.

ولفت إلى أن تاجر المخدرات كان غير موجودا في منزله عند تنفيذ المداهمة.