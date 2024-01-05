إصابة ضابط ومطلوب بتجارة المخدرات في اشتباكات جنوبي بغداد

2024-01-05 23:08:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الجمعة (5 كانون الثاني 2024) بإصابة ضابط ومطلوب في قضايا المخدرات خلال اشتباكات بين مفرزة أمنية ومطلوبين جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "تبادلاً لاطلاق النار وقع بين مفرزة من مديرية مكافحة المخدرات ومطلوبين أصيب خلالها آمر المفرزة وهو ضابط برتبة نقيب والمتهم المدعو (ع.و) وتم إلقاء القبض عليه".

ولفت الى "إلقاء القبض على من يتواجدون داخل الدار كل من (ج. ع) وامرأة وشخص ثالث".

وأشار المصدر الى "نقل المصابين الى مستشفى الدورة الأهلي وضُبط بحوزة المتهمين مواد مخدرة".