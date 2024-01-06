"شبهات" بمحاولة انتحار لراعية أغنام ووفاة شخص بحادث سير جنوبي العراق

2024-01-06 00:04:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة المثنى، اليوم الجمعة، باصابة راعية أغنام برصاصة من سلاح مسدس في منطقة الشاوية التابعة لقضاء السلمان جنوبي مدينة السماوة مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "فتاة ترعى الاغنام عمرها دون الـ25 عاما اصيبت برصاصة في بطنها أطلقها من سلاح ناري نوع مسدس"، لافتا إلى أن "التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى ان الموضوع محاولة انتحار فاشلة للفتاة".

وبين المصدر، ان "الفتاة تم نقلها لمستشفى الحسين التعليمي في مركز المحافظة وهي بحالة خطرة للغاية".

وفي النجف، افاد مصدر امني، بـ"وفاة شخص بحادث سير على الطريق الاستراتيجي قرب المقبرة النموذجية، وسط مركز المحافظة، حيث نقلت جثته للطب العدلي، فيما أصيب 4 آخرين بجروح بليغة بحادث سير في الطريق العام الرابط بين الحيرة ومركز المحافظة، حيث تم نقلهم لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم ".