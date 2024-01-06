إفلاس أكثر من 55 ألف شركة في فرنسا خلال عام

2024-01-06 08:12:01 - المصدر: واع

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ذكر تقرير أعده "بنك فرنسا" إلى أن 55492 شركة ومنشأة أعلنت إفلاسها في البلاد وأغلقت عام 2023.

وجاء في التقرير: أن "عدد حالات الإفلاس ارتفعت في 2023 إلى 55492 حتى نهاية كانون الأول".

وأشار البنك إلى أن "المستوى الحالي لعدد حالات الإفلاس لا يتجاوز المتوسط بين عامي 2010 و2019 (59342)، وخلال جائحة فيروس كورونا (2020-2021) حيث كان هذا المؤشر أقل مرتين مما هو عليه الآن".

وأوضح التقرير أن "الحديث يدور في معظم الحالات عن شركات صغيرة ومتوسطة (55435 حالة) لا يتجاوز عدد عمالها 250 شخصا".

وبلغ عدد الشركات المتوسطة والكبيرة التي يتجاوز عدد عمالها 250 شخصا وأغلقت العام الماضي 57 شركة أي أكثر مرتين من عام 2022.

المصدر: وكالات