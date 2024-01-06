مصرع فتاتين بانفجار اسطوانة غاز داخل منزل جنوب غربي كركوك

2024-01-06 08:56:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في كركوك، يوم السبت، بمصرع فتاتين جراء انفجار اسطوانة غاز داخل منزل في أطراف قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان فتاتين تتراوح اعمارهما من 10-12 عاما لقيتا مصرعهما جراء تسرب غاز في مطبخ منزليهما ما أدى إلى انفجار الغاز وانهيار سقف المطبخ في منطقة (قاطع الحلوات- قرية العنادية) شمال غربي قضاء الحويجة .

وأضاف أن فرق الإسعاف والدفاع المدني نقلتا الجثتين الى الطب العدلي في كركوك، فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث.