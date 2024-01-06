قادة وسياسيون يهنئون الجيش بذكرى تأسيسه ويدعون إلى تجهيزه بأحدث الأسلحة والمعدات

2024-01-06 09:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعهنأ قادة وسياسيون، اليوم السبت، الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه الـ 103، داعين إلى تجهيزه بأحدث الأسلحة والمعدات.وقال رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "بفخر واعتزاز نحيي جيشنا الباسل في الذكرى الثالثة بعد المئة لتأسيس المؤسسة العسكرية العراقية، وولادة الجيش العراقي، درع العراق وسوره المنيع، وتأريخه المفعم بالتضحيات والإنجازات والمواقف البطولية كالذود عن حياض الوطن بوجه المشروع الداعشي الظلامي، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وأبرزها ملحمته الخالدة في الدفاع عن أرض فلسطين الحبيبة وتقديمه قوافل المضحين على ترابها الطاهر".وأضاف: "بهذه المناسبة يطيب لنا أن نسطر أسمى عبارات الثقة والاعتزاز والفخر، بمقاتلي ومنتسبي جيشنا العراقي المغوار، وفيما نبارك لجنود الوطن عيدهم المجيد، فكلنا أمل بأن نرى مؤسستنا العسكرية تتربع ضمن الصف الأول لجيوش العالم لا سيما بعد أن دون أبطالها تضحياتهم وبطولاتهم، وهم يحاربون الإرهاب ويتصدون ببسالة لكل من تسوّل له نفسه المساس بوحدة أرض العراق وشعبه".بدوره، قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "في الذكرى الثالثة بعد المائة لتأسيس جيشنا العراقي العزيز، نتقدم بالتهنئة والتبريكات لقادته وضباطه ومقاتليه ونستذكر أرواح شهدائنا الأبرار، الذين قدموا دروساً في الغداء والتضحية والعطاء، دفاعاً عن قضايا الوطن والأمة العربية والإسلامية، وكان لهم الدور الأبرز في الحروب والمعارك ضد الكيان الإسرائيلي الغاصب منذ العام 1948 وحتى حرب تشرين 1973 كما كان لهم دورهم في محاربة زمر الإرهاب والتكفير بعد العام 2003".وأضافا : "وبهذه المناسبة العزيزة، نؤكد على ضرورة تطوير قدرات الجيش العراقي، وتجهيزه بأحدث الأسلحة والمعدات وخصوصاً في مجال الدفاع الجوي، لحفظ أمن وسيادة العراق، كما ندعو إلى مزيد من الاهتمام بعوائل الشهداء والجرحى والمصابين وذوي الإعاقة منهم بالذات". وتابع: "كما ندعو في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها الحكومة الموقرة في هذه المرحلة، والدور المتميز والمهني لقوات جيشنا الباسل في تحمّل مسؤولية حماية البلاد من التهديدات الخارجية والزمر الإرهابية من خلال تعاونه التكاملي مع باقي صنوف القوات المسلحة العراقية، إلى إخراج جميع القوات العسكرية الأجنبية المتواجدة في بلدنا العزيز، والمتسترة بعنوان (التحالف الدولي في وقت قريب ومحدد ووفق جدول زمني عاجل)".ولفت: "ونشد بهذه المناسبة، على يد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ونعلن تأييدنا التام لخطابه في الذكرى الرابعة لشهادة قادة النصر، والذي دعا فيه إلى إنهاء وجود ما يُسمّى بـ( التحالف الدولي في العراق)".