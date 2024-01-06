2024-01-06 09:52:01 - المصدر: واع

بغداد – واعيخوض منتخبنا الوطني في الساعة الرابعة من عصر اليوم السبت بتوقيت بغداد مباراته الودية أمام نظيره الكوري الجنوبي على ملعب جامعة نيويورك بأبو ظبي في إطار استعداداته لبطولة أمم آسيا المقرر انطلاقها في الدوحة يوم الجمعة المقبل.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" منتخبنا الوطني أكمل استعداداته لهذه المباراة من خلال خوضه آخر وحدة تدريبية له يوم أمس الجمعة في معسكره المقام في أبو ظبي بقيادة المدرب الاسباني خيسوس كاساس".وأضاف أن" الجهاز الفني أكد في الحصة التدريبية على تنفيذ بعض الجوانب الفنية المفترض تطبيقها في مواجهة الشمشون الكوري، وقرر مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس أن يمنح الراحةَ لجميع اللاعبين يوم غدٍ الأحد قبل أن يعاود أسود الرافدين خوض تدريباتهم من جديد بداية من يوم الاثنين لحين موعد مغادرتهم إلى الدوحة في الـ(11) من الشهر الحالي للمشاركة في كأس آسيا 2023".يذكر أن منتخبنا الوطني يلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إندونيسيا واليابان وفيتنام، وستكون مبارياته أيام (24،19،15) من الشهر الحالي.