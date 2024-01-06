أكثر من تريليون دينار الإيرادات المالية لمحافظة السليمانية في 2023

2024-01-06 10:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف موقع الشفافية، يوم السبت، أن واردات محافظة السليمانية وتوابعها خلال العام الماضي بلغت أكثر تريليون دينار.

ووفقا للاحصائية التي اعلنها الموقع، والتي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن واردات السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان و رابرين كانت تريليونا، و173 مليارا، و618 مليونا، 353 ألفا، و315 دينارا، على شكل نقدية وصكوك ومقاصة.

وأضاف الموقع أنه تم توزيع الواردات على رسوم التصديق والإيرادات المتنوعة ومرض السرطان والشوارع والبيئة والارقام الالمانية والتعهدات والصكوك والغرامات والإجازات.

و موقع الشفافية هو برنامج يضم جميع الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان، حيث تجمع يوميا بشفافية تامة ويتم تدوينها لكي يتمكن الجميع من الاطلاع على تفاصيل تلك الواردات في أي وقت عن طريق الموقع الألكتروني "shafafiat.com".