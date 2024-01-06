وزيرا الزراعة والموارد يبحثان ملف تجاوز أصحاب بحيرات الأسماك في النجف الأشرف

2024-01-06 10:02:00 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمانبحث وزيرا الزراعة عباس العلياوي، والموارد المائية عون ذياب، اليوم السبت، ملف تجاوز أصحاب بحيرات الأسماك في محافظة النجف الأشرف.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزيري الموارد المائية عون ذياب عبد الله، والزراعة عباس العلياوي، وصلا إلى محافظة النجف الأشرف، والتقيا مع محافظها ماجد الوائلي".وأضاف مراسلنا، أن "الزيارة جاءت بناء على توجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء، للوقوف ميدانياً على أراضي المتجاوزين على المياه من أصحاب بحيرات تربية الأسماك وإغلاقها، كونهم يستنزفون الخزين المائي الاستراتيجي للبلد".