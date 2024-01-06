مع بداية الأسبوع .. اسعار الدولار ترتفع في بغداد واربيل

2024-01-06 10:14:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار ، اليوم السبت ، في أسواق بغداد ،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 153250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار الخميس الماضي 152500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152250 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 152250 دينارا لكل 100 دولار .

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 153500 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 153200 دينار مقابل 100 دولار.