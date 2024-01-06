2024-01-06 10:38:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس تحالف تصميم، عامر الفائز، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، رفض محاولات عدم التجديد للقيادي في تحالفه محافظ البصرة أسعد العيداني لولاية ثانية.

وقال الفائز لـ"بغداد اليوم"، ان "الإطار التنسيقي لم يتخذ أي قرار الى الآن بشأن عدم التجديد للمحافظين او منحهم ولاية ثانية".

ولفت الى "مرشح تصميم لمنصب المحافظ هو (أسعد العيداني) ونأمل من الإطار ان يحترم ارادة التحالف ورغبة أبناء البصرة".

ونوه الفائز الى، ان "هناك من يحاول اقناعنا بفكرة عدم التجديد للعيداني، وهذا أمر مرفوض لدى تصميم".

وتابع "سيكون هناك اجتماع مهم للإطار بعد المصادقة على النتائج لغرض حسم موضوع الشخصيات التي تدير المحافظات".

وكشف الفائز ان "العيداني سيدعو الى جلسة بعد مصادقة النتائج وسيؤدي اليمين أولاً كعضو في مجلس المحافظة بعدها يرشح نفسه لأن يكون محافظاً".

وأكد ان "العيداني ونصيف الخطابي (محافظ البصرة) الأقرب للتجديد ومحمد المياحي (محافظ واسط) لم يحصل على أغلبية الأصوات بمحافظته".

وكان أعضاء في الإطار التنسيقي كشفوا عن توجه لتغيير جميع المحافظين من دون استثناء.

وحصلت قوى الإطار على 102 مقعد في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة

وخلال الأيام الماضية التي أعقبت الانتخابات دار نقاش بين قادة الإطار حول إمكانية الإبقاء على بعض المحافظين الحاليين، لكن عقب اجتماع عقد مساء الثلاثاء الماضي بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرروا استبدالهم جميعا.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر في تصريح صحفي، إن "غالبية القوى السياسية في الإطار التنسيقي مع التوجه بتغيير كامل للمحافظين دون استثناء"، لافتا إلى أن "توزيع بقية مناصب الحكومات المحلية التابعة للتنسيقي سيكون على مستوى الثقل الانتخابي لكل جهة سياسية من قوى الإطار".

وأضاف أن "هناك اتفاقا مسبقا بتوزيع المحافظين وفق قرار إطاري وهذا ما يجري حاليا من تفاهمات بين قوى التنسيقي مجتمعة".