أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في تعاملات السبت

2024-01-06 10:43:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، ارتفاعا طفيفا في محال الصيرفة بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في العاصمة بغداد بلغت 154،250 دينار لكل 100 دولار".

واضاف، أن "سعر الشراء بلغ 152،250 دينار لكل 100 دولار"، وهي نفس الأسعار التي سجلتها الأسواق المحلية العراقية صباح أمس الاثنين.

منذ أكثر من عام وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.

ولا يزال سعر الصرف في الأسواق الموازية يسجل ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسعر الرسمي، الذي يبلغ 1320 دينارا للدولار.



