تستمر لأربع سنوات.. تجارة وصناعة السليمانية تكشف عن خططها

2024-01-06 10:52:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، نوزاد غفور، يوم السبت، عن خطط الغرفة في معالجة المشكلات التي تواجه الحركة التجارية والصناعية والزراعية في المحافظة، مشيراً إلى أبرز التحديات التي تواجه الحركة التجارية في المحافظة.

وقال غفور، في أول تصريح له بعد انتخابه، لوكالة شفق نيوز، إن "الدورة الحالية للغرفة وفقا للقوانين والأنظمة ستستمر لمدة أربعة أعوام وضمن هذا المدة سيتم تنفيذ خطة الغرفة لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي والتجاري والصناعي في السليمانية"، مؤكداً أن "الأسبوع الحالي سيشهد عقد اجتماع للغرفة بحضور جميع الأعضاء، لطرح الخطط من جميع الأعضاء وتوحيدها في خطة الغرفة مع تضمنها بفترات زمنية محددة".

وأضاف أن "أغلب أعضاء الغرفة هم من التجار ولهم معلومات كافية حول أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه الحركة التجارية في المحافظة والتي تشمل المشكلات الخارجية المتعلقة بالقرارات الإدارية الاتحادية وقرارات البنك المركزي العراقي والمشكلات المتعلقة بالتعاملات التجارية مع دول الخارج، إضافة إلى العوامل الداخلية المتعلقة بأزمة الرواتب والسيولة المالية".

وأوضح رئيس الغرفة، أن "تجار السليمانية يعانون الآن من قضية التحويلات الخارجية المتعلقة بقرارات البنك المركزي العراقي، فأغلب التجار لا يستطيعون الحصول على استحقاقاتهم المالية بصورة مباشرة وحتى بالدينار العراقي".

وبين غفور، أن "الخطة ستتضمن وضع حلول للمشكلات المتعلقة بقطاع السياحة والتجارة والصناعة والزراعة الخاصة بمحافظة السليمانية، وكذلك بعض القضايا المتعلقة بمناطق الإقليم عموماً"، مشيراً إلى أن "الخطة ستعالج المشكلات التجارية التي أنتجت تراجعاً وبروداً في الحركة التجارية في المحافظة، إضافة إلى توفير فرص العمل للعاطلين".

من جانبها، ذكرت نائب رئيس الغرفة، شيني اختيار، في تصريح للوكالة، أن "الغرفة أمام مسؤولية معالجة مشكلة تراجع حركة السوق في السليمانية والمناطق التابعة لها، وحل جميع المشكلات المتعلقة بالسوق"، لافتة إلى أن "أسباب تراجع حركة السوق مرتبطة بسعر العملات وقرارات البنك المركزي العراقي، وهم بانتظار خطوات البنك المركزي العراقي مطلع العام الحالي".