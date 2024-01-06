تهاني حكومية للجيش العراقي في ذكرى تأسيسه الـ 103

2024-01-06 11:02:01 - المصدر: واع

بغداد – واعتوالت التهاني والتبريكات، من قبل وزراء ومسؤولين حكوميين، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الثالثة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي.وقال وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "أتقدم بأسمى آيات التهاني وأحر التبريكات لجيشنا العراقي الأبي بصنوفه كافة قادة وآمرين وضباطاً ومراتب بمناسبة الذكرى الثالثة بعد المئة لتأسيس حماة الوطن ودرعه الحصين".وأضاف الشمري: "ونحن نحتفي بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي البطل، نستعرض على مدى سنوات عمره الطويل أعظم البطولات التي حفظت للعراق وحدته وحرية شعبه التي تكللت بسحق الإرهاب وطرده من أرض الرافدين".وأكد أن "الجيش العراقي سيبقى ضامناً لعراق قوي مستقل حر ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان والاستقرار"، خاتماً بالقول: "حفظ الله العراق عزيزاً مقتدراً بجيشه وقواته الأمنية وكل عام وجيشنا فخر بلدنا بألف خير".من جانبه، قال وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "إلى جيشنا الباسل، حماة الوطن وسوره الحصين، تحية فخر واعتزاز في ذكرى عيدكم الوطني الثالث بعد المائة، الذي نستحضر فيه مواقف زاخرة بالبطولات والمنجزات".وتابع فاضل: "نجدد دعمنا اللا محدود لكم، ونعبر عن امتناننا لتضحياتكم التي رسمت طريق الانتصار"، مضيفاً: "بكم يتألق الوطن ويبنى مستقبل مشرق لأبنائه".كما قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نهنئ جيشنا العراقي بعيده الوطني الذي يجسد تاريخاً وحاضراً جديراً بتمثيل العراق وشعبه وأرضه المقدسة التي احتضنت التضحيات والبطولات والانتصارات التي سطرها أبناء هذا البلد العريق في الدفاع عن وجودهم وهويتهم وانتمائهم الوطني".وأضاف العبودي: "وإذ نحيي قوات الجيش بكافة صنوفه بهذه المناسبة فإننا واثقون كل الثقة بأن جيشنا الذي يحمل كل امتدادات الوطن سيضل ساتراً منيعاً للذود عن العراق ومستقبل أبنائه الطامحين إلى حياة عزيزة وغد كريم".من جهته، قال وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "في السادس من كانون الثاني، بدأت حكاية النصر ورسم العراق أولى خطوات المجد بتأسيس جيشنا العراقي الأغر، حماة الوطن من شماله إلى جنوبه".وتابع الجبوري: "وهنا لا يسعني إلا أن أتقدم إلى درع الوطن الحصين بأزكى التهاني والتبريكات بمناسبة مرور العام الثالث بعد المائة على ولادة سوركم المنيع بصنوفه وتشكيلاته كافة، سائلاً المولى القدير بأن يحفظ البلاد شعباً وأرضاً ويرحم الشهداء الأبرار برحمته الواسعة".بدوره، قال الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بأحر التهاني وأصدق التبريكات، إلى جميع أبناء القوات المسلحة، ضباطاً ومراتب، بمناسبة الذكرى الثالثة بعد المئة، لتأسيس الجيش العراقي البطل".وأضاف الغزي: "وبهذه المناسبة السعيدة، نستذكر الملاحم البطولية التي سطرتها جميع صنوف الجيش العراقي، في مواجهة ودحر العصابات الإرهابية والجود بالنفس دفاعاً عن تراب الوطن"، خاتماً: "الرحمة لشهداء الجيش العراقي المقدام وشهداء العراق، والشفاء التام للمصابين".