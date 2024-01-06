رئيس الجمهورية يهنئ بذكرى تأسيس الجيش ويؤكد ضرورة دعم القوات المسلحة بتشكيلاتها كافة

2024-01-06 11:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعهنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، بالذكرى 103 لتأسيس الجيش العراقي، فيما أكد ضرورة دعم القوات المسلحة بجميع تشكيلاتها.وقال رشيد، في تدوينة له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "في الذكرى 103 لتأسيس الجيش العراقي، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى أبناء قواتنا المسلحة البطلة الذين نفتخر بهم وبتضحياتهم وبانتصاراتهم في الدفاع عن الوطن".وأكد "ضرورة دعم القوات المسلحة بجميع تشكيلاتها وتطويرها لتكون درع العراق وحصنه الأمين والضامن لأمن المواطنين والحامي للدولة ومؤسساتها الدستورية".وختم قائلاً: "تحية إجلال لأرواح شهداء الجيش والقوات المسلحة بجميع تشكيلاتها".