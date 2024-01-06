التقاعد تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة لوجبة كانون الثاني الحالي

2024-01-06 11:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم السبت، صرف مكافأة نهاية الخدمة لوجبة كانون الثاني من العام الحالي 2024.وقال وكيل رئيس هيئة التقاعد الوطنية، حسام عبد الستار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "ضمن خطة الهيئة التي نفذتها لعام 2023، لصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من استلام أول راتب تقاعدي، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد، تعلن هيئة التقاعد الوطنية عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين إلى التقاعد ضمن وجبة كانون الثاني لعام 2024".وأضاف عبد الستار، أن "عدد القيود بلغ 4682 قيداً"، داعياً "المتقاعدين ممن تصلهم رسائل نصية إلى مراجعة منافذ الصرف لتسلم مكافأة نهاية الخدمة".