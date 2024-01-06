لاعبو المنتخب الوطني يؤكدون جهوزيتهم لمباراة كوريا الجنوبية

2024-01-06 11:22:12 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد لاعبو منتخبنا الوطني جهوزيتهم التامة للمواجهة الودية أمام كوريا الجنوبية، اليوم السبت على ملعب جامعة نيوريوك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي تحضيراً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في قطر.ونقلت القناة الإعلامية لاتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن نجم المنتخب ونادي أبها السعودي سعد ناطق قوله: "أكملنا تحضيراتنا لمواجهة كوريا الجنوبية ونتمنى أن تكون المباراة ذات فائدة فنية كبيرة قبل الدخول في منافسات كأس آسيا".وأضاف أن"معسكر أبو ظبي ناجح للغاية بعد توفير كل المتطلبات ووصلنا لمستوى جيد قبل انطلاق المحفل القاري، بمشاركة جميع اللاعبين المحليين والمحترفين".وتابع ناطق أن"ودية كوريا الوحيدة قبل بطولة آسيا، لذلك ندرك كلاعبين أهمية الاستفادة القصوى منها، لاسيما أننا سنلعب أمام فريق مرشح لحصد اللقب ويضم عناصر بارزة تلعب في أفضل الدوريات الأوروبية".بدوره، قال مهاجم المنتخب الوطني أيمن حسين :"نحاول الخروج بفائدة كبيرة من المواجهة، وتحقيق نتيجة إيجابية بطابع معنوي قبل التوجه للدوحة".وأضاف :"كان لمعسكر أبو ظبي مزايا عديدة من خلال تكثيف الوحدات التدريبية الصباحية والمسائية، لزيادة العامل البدني، وإعلان جهوزيتنا لهذا الحدث المهم".من جانبه قال محترف نادي قطر القطري بشار رسن أن "بطولة كأس آسيا أهم بطولة بعد كأس العالم، وسنفعل كل شيء لأجل إسعاد جماهيرنا ونحن منظومة واحدة (محليين ومحترفين) فجمعينا نمثل المنتخب الوطني العراقي وهدفنا المنافسة بقوة على اللقب القاري".