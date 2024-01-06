الأسبوع المقبل.. اجتماع "مهم" للإطار التنسيقي لبحث 3 ملفات تتعلق بـ" انتخابات كانون الاول"

2024-01-06 12:03:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، أن قوى الاطار ستعقد الاسبوع المقبل اجتماعا مهما لبحث 3 ملفات.

وقال العتبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الصورة باتت واضحة عن حجم القوائم الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات في الجنوب والوسط والشمال خاصة لعدد مقاعد قوى الاطار والتي حققت نتائج مهمة في 10 محافظات".

واضاف، ان" قوى الاطار ستعقد الاسبوع المقبل اجتماعا مهما لبحث 3 ملفات تتعلق بنتائج انتخابات كانون الاول من ناحية حسم خياراتها الانتخابية وطرح خارطة طريق اولية لتشكيل الحكومات المحلية، لافتا الى ان الاجتماع سيكون بداية مهمة لحسم بعض النقاط الاولية".

واشار العتبي الى ان" خيارات عدة مطروحة من قبل قوى الاطار حول اليات تشكيل الحكومات المحلية وخارطة التحالفات ولكنها تنتظر الحسم في الاجتماع المقبل، مشيرا الى ان مفاوضات تشكيل الحكومات المحلية ستنطلق عمليا خلال مدة اقصاها 10 ايام ".

ويبلغ عدد مقاعد مجالس المحافظات في عموم العراق 285 مقعدا، وحققت كتل دولة القانون وتحالف نبني، نتائج متقدمة وحازت على اعلى الاصوات في معظم المحافظات الوسطى والجنوبية، في ظل مقاطعة التيار الصدري للانتخابات.



