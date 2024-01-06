2024-01-06 12:06:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراق حلَّ بالمرتبة الثالثة بين أكبر الدول المستوردة للسلع والبضائع من تركيا خلال 11 شهرا من العام الماضي 2023.

وقالت الهيئة في إحصائية رسمية لها واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "حجم الصادرات التركية من يناير/ كانون الثاني الى نوفمبر/ تشرين الثاني بلغت 232.810.366 مليار دولار خلال عام الماضي 2023 ، واحتلت المانيا المركز الأول بـ 19.414.866 مليار دولار، فيما جاءت الولايات المتحدة الامريكية بالمركز الثاني بـ 13.519.130 مليار دولار".

واضاف ان "العراق احتل المركز الثالث خلال 11 شهرا من العام الماضي 2023 بلغت 11.534.510 مليار دولار، بانخفاض 8.5% بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت 12.600.167 مليار دولار".

يذكر أن العراق يستورد معظم حاجته من السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وايران، اضافة الى استيراده من الصين التي تعتبر أكبر مصدر للسلع والبضائع في العالم.