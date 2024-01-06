بينهم أجنبيان .. القبض على تجار مخدرات بحوزتهم 5 كغم كريستال في اربيل

2024-01-06 12:10:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المواد المخدرة التابعة لجهاز الأمن "الآسايش" في اقليم كوردستان، إلقاء القبض على ثلاثة من تجار المخدرات وضبط خمسة كيلوغرامات من مادة الكريستال بحوزتهم.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بعد أن وردتنا معلومات في الأيام الماضية عن إدخال خمسة كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة الى مدينة اربيل لغرض بيعها وتصريفها أجرت فرق مديريتنا تحقيقاً شاملاً وتمكنت من تحديد مكان وجود أجنبيين اثنين في أحد الفنادق.

وأضافت المديرية أنه "بعد صدور قرار من قاضي التحقيق في الاسايش ، تمكنت قواتنا من القبض على ثلاثة اشخاص وضبط 5 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة بحوزتهم حيث كانت مخبأة بإحكام داخل سيارتهم ".