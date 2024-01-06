2024-01-06 12:20:29 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في اربيل، يوم السبت، بأن انفجار اسطوانة غاز تسبب بمصرع شخص مسن وإصابة ثلاثة آخرين داخل منزل سكني بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الحادث وقع في منطقة (5 حساروك) باربيل حيث انفجرت اسطوانة غاز داخل أحد المنازل".

واضاف، ان "الحادث تسبب بوفاة رجل مسن يبلغ من العمر 76 عاما وجرح ثلاثة آخرين من عائلة واحدة، وأضرار مادية بالمنزل".

وكانت كركوك قد شهدت، يوم السبت، مصرع فتاتين جراء انفجار اسطوانة غاز داخل منزل في أطراف قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة.