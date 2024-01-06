الأمطار وكرميان تسعف بساتين ديالى

2024-01-06 12:24:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، يوم السبت، أن الأمطار وسد دربندخان، أنقذا أكثر من 5000 دونم، من بساتين المحافظة من الهلاك والدمار بسبب شح المياه النسبي.

وقال رئيس الاتحاد رعد حاتم مغامس، لوكالة شفق نيوز، إن "الأمطار الغزيرة أوائل الموسم وخطة تعزيز بحيرة حمرين من سد دربندخان في وحدة كرميان الكوردستانية، أسهما بإحياء وحماية أكثر من 5000 دونم من البساتين، في مناطق بهرز والعبارة والمقدادية في ديالى بعدما كانت مهددة بالهلاك".

واعتبر المسؤول المحلي، الموقف المائي الحالي بديالى "جيداً نسبياً وأفضل من المواسم الثلاثة الماضية، رغم تقنين الخطط الشتوية في المحافظة"، مقسماً مصادر المياه بالمحافظة إلى قسمين "الأول يعتمد على نهر دجلة، والثاني على بحيرة حمرين"، 55 كم شمال شرق بعقوبة.

وطالب مغامس، بـ"استلام محصول القمح من المزارعين خارج الخطة الشتوية، والذين جازفوا بالاعتماد على الأمطار والزراعة الديمية لتأمين القوت المعيشي".

وتشهد محافظة ديالى تحسناً ملحوظاً بالموقف المائي خلال الموسم الحالي، نتيجة الأمطار الغزيرة وخطط تقنين المياه وتأمين مصادر مياه جديدة.