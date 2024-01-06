"العلوي" مرشح دولة القانون لمنصب محافظ بغداد

2024-01-06 12:40:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت عضو ائتلاف دولة القانون آمنة والي، يوم السبت، عن المرشح "الأكثر حظاً" لتولي منصب محافظ بغداد.

وقالت والي، لوكالة شفق نيوز، إن "عبد المطلب علي العلوي يعد حالياً المرشح الأكثر حظاً لتولي منصب محافظ بغداد، وذلك من حيث الإمكانيات التي يمتلكها باعتباره صاحب الاختصاص في المستشارية والتخطيط الاستراتيجي، ورجل عمل ومستشار في لجنة المستشارين التابعة لمجلس الوزراء لمتابعة البرنامج الحكومي".

وأضافت أن "العلوي يعتبر حاليا مرشح دولة القانون لمنصب محافظ بغداد، وله مقبولية من قبل الجهات السياسية، باعتباره رجل أكاديمي وتكنوقراط بغض النظر عن انتمائه السياسي".

وبينت، أنه "سيتم خلال الأيام القادمة المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، وبعد المصادقة سيتم الإعلان بشكل رسمي عن ترشيح العلوي لمنصب محافظ بغداد".

يذكر أن العلوي الذي يعمل مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الإدارة والسياسات العامة كان قد حصل على 7629 صوتا في انتخابات مجالس المحافظات، والمعقد الثاني ضمن مقاعد ائتلاف دولة القانون التسعة في مجلس محافظة بغداد.