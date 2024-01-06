2024-01-06 12:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب الاولمبي العراقي راضي شنيشل، يوم السبت، بأن المنتخب الاولمبي سيتوجه الى دبي الاماراتية يوم 12 من الشهر الحالي، للدخول بمعسكر تدريبي استعدادا لبطولة آسيا في قطر والتي تعد مؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب الاولمبي العراقي سيدخل معسكراً تدريبياً في مدينة دبي الإماراتية، وسيخوض خلال المعسكر ثلاث مواجهات ودية استعدادا لبطولة آسيا التي تنطلق منافساتها في شهر نيسان من العام الحالي في قطر".

وأضاف أن "المنتخب العراقي سيلاقي منتخبات مصر وغانا والإمارات، تحضيراً لبطولة آسيا تحت 23 عاماً"، مبيناً أن "المباريات مع فرق قوية ستكون مهمة في هذا التوقيت، ولاسيما أن جميع اللاعبين يتجمعون بهذا التوقيت بعد التوقف الدولي".

ودعا شنيشل، اللاعبين لـ"الاستفادة من المباريات التي سيخوضها المنتخب والتي ستكون على مستوى عالٍ"، موضحاً أن "التفكير بالنتائج يأتي بالدرجة الثانية كونها مباريات ودية، والهدف منها الاستفادة الفنية والتعرف على الثغرات التي تحدث في صفوف الفريق".

ووضعت قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة منتخب العراق الاولمبي، في المجموعة الثالثة الى جانب السعودية وتايلاند وطاجيكستان.