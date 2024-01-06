2024-01-06 12:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، عن وجود حراك حكومي حقيقي بهدف لانهاء وجود القوات الأمريكية من العراق بشكل نهائي".

وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي، لـ "بغداد اليوم " ان "حكومة محمد شياع السوداني تعمل وتتحرك بشكل حقيقي من أجل انهاء وجود القوات الامريكية من كافة الأراضي العراقية بشكل نهائي وهذا الحراك مدعوم من قبل الاغلبية السياسية والبرلمانية".

وأضاف المحمداوي ان "حراك السوداني وحكومته لانهاء الوجود الامريكي بسبب استمرار الانتهاكات الصارخة من قبل هذه القوات (المحتلة) في خرق السيادة وزعزعة الأمن والاستقرار في العراق، ونتائج هذا الحراك الحكومي ستكون ملموسة في القريب العاجل".

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في وقت سابق تشكل لجنة ثنائية مع الولايات المتحدة، مهمتها تحديد ترتيبات إنهاء مهمة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، الذي تقوده واشنطن، في العراق.

وقال رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني في كلمة يوم امس الجمعة "إننا بصدد تحديد موعد بدء الحوار، من خلال اللجنة الثنائية التي شُكلت لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود، وهو التزام لن تتراجع عنه الحكومة، ولن تفرط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض وسماء ومياه العراق".

وأكد السوداني "الموقف الثابت والمبدئي في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن انتهت مبررات وجوده".

ويأتي تشكيل اللجنة بعد يوم من استهداف طائرة مسيرة مقرا لـ"حركة النجباء"، التي تنضوي ضمن فصائل الحشد الشعبي، مما أسفر عن اغتيال المسؤول العسكري للحركة، طالب علي السعيدي الملقب بـ"أبو تقوى".

واغتيل إثر الضربة أيضا عناصر آخرون، حسبما ذكر مقربون من "النجباء".