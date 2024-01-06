2024-01-06 12:56:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشفت مفوضية حقوق الانسان، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، عن تسجيل ست محاولات انتحار في محافظة ديالى خلال عشرة أيام فقط.

وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" المفوضية رصدت تسجيل 6 محاولات انتحار في مناطق متفرقة من ديالى خلال الايام العشرة الاخيرة نصفها انتهى بالوفاة".

واضاف، ان" اسباب الانتحار متعددة من بينها الفقر والضغط النفسي الناجمة عن المشاكل الاسرية، لافتا الى ان احد المنتحرين وهو مسن انهى حياته بعد وصول قرار ازالة منزله المتجاوز قبل ايام، في صورة مؤلمة ومأساة شكلت فاجعة لأسرته الفقيرة".

واشار مهدي الى ان" معدلات الانتحار لاتزال مرتفعة في ديالى بحكم ما نرصده من حالات لكن تبقى الاحصائيات المتكاملة عن اجمالي الحالات بيد المحاكم المختصة من خلال نشرات سنوية.