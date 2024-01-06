القوة الجوية يكشف مدة غياب أوتشو

2024-01-06 13:10:03 - المصدر: واع

بغداد - واعكشف نادي القوة الجوية عن مدة غياب محترفه التوجولي (فرانكو أوتشو) بعد تعرضه لإصابة في مواجهة فريق الحدود بدوري نجوم العراق.وقال النادي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن " لاعبنا التوجولي فرانكو أوتشو أجرى جراحة ناجحة بإحدى مستشفيات بيروت بعد تعرضه لكسر في القدم خلال مباراة فريقنا ضد الحدود ضمن منافسات دوري نجوم العراق".وأضاف البيان أن " مشرف الفريق جاسم محمد غلام يرافق فرانكو، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لأكثر من شهرين".ويعد أوتشو الذي يلعب في مركز الارتكاز، من أفضل محترفي دورينا وظهر بصورة لافتة مع القوة الجوية وساهم في التمسك بصدارة الترتيب، علاوة على تقديمه مستويات مبهرة في دوري أبطال آسيا.