2024-01-06 13:24:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت وكالة بلومبيرغ، يوم السبت، بأن العراق احتل المركز الثالث كأكبر دولة عربية إنفاقاً على الألعاب الإلكترونية للعام الماضي 2023.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن السعودية جاءت كأعلى الدول العربية إنفاقاً على الألعاب الإلكترونية في 2023، إذ بلغ إجمالي إنفاق المستهلكين 1.89 مليار دولار خلال العام السابق، بارتفاع بنسبة 13% عن العام 2022، فيما جاءت مصر ثانياً بحجم إنفاق بلغ 1.71 مليار دولار العام الماضي، وبارتفاع نسبته 17% عن عام 2022".

وأشارت إلى أن "العراق احتل المركز الثالث للعام الماضي 2023، إذ بلغ إجمالي الإنفاق 90 مليون دولار، بارتفاع 11.1% عن سنة 2022، وجاءت الجزائر في المركز الرابع، إذ بلغ إجمالي النفقات للعام الماضي 72 مليون دولار، فيما احتلت الإمارات المركز الخامس حيث بلغ إجمالي النفقات 66 مليون دولار".

وبحسب "بلومبيرغ"، فإن "المغرب جاء بالمركز السادس بإجمالي النفقات 47 مليون دولار، وجاءت السودان سابعاً بـ29 مليون دولار، فيما جاءت الكويت ثامنا بـ26 مليون دولار، في حين حلت قطر بالمركز التاسع بـ26 مليون دولار، فيما جاءت لبنان عاشراً بـ25 مليون دولار".