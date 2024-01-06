وزير الصحة يؤكد استمرار تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي الخاص بالقطاع الصحي

2024-01-06 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم السبت، استمرار الوزارة بتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي الخاص بالقطاع الصحي .وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير الصحة عقد اجتماعاً مع الشركة العامة لتسويق واستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) بحضور مدير عام الشركة أحمد سامي ومدراء الأقسام والشعب واللجان المختصة بشراء الأدوية بمقر الوزارة بحضور مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية رياض عبد الأمير الحلفي وعدد من المختصين في الوزارة".وأشار البيان الى أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة العقود الاستيرادية وأهم التحديات التي تواجه عمل الشركة العامة لتسويق واستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) والحلول المقترحة لتطوير عملها وخطتها للعام الحالي 2024".وأكد الوزير على "أهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمؤسسات الصحية واقتراح الحلول القصيرة والبعيدة الأمد لتعزيز توفير الأدوية للدوائر والمؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات بما يسهم بتمكينها من تقديم خدمات طبية وقائية وعلاجية وتأهيلية كفوءة للمواطنين"، لافتاً الى أن "الوزارة مستمرة بتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي والخاص بتطوير القطاع الصحي في العراق وتوفير الأدوية بعموم مؤسساتها الصحية في بغداد والمحافظات".