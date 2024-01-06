2024-01-06 13:47:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - محليات

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، تفاصيل اشتباك كتائب الامام علي (ع)، خلال حفل تأبيني لإحياء ذكرى شهادة "قادة النصر" في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مسؤول كتائب الامام علي (عليه السلام) في البصرة علاء المحمداوي اعلن دعمه لمحافظ البصرة أسعد العيداني ومنحه ولاية ثانية مرات عدة وفي مناسبات مختلفة".

واضاف، إن "دعم مسؤول الكتائب في البصرة لمحافظ البصرة اثار حفيظة بقية الاطراف التي تمثل الإطار التنسيقي في البصرة".

واوضح المصدر، أن "وفد الكتائب وخلال حضوره المهرجان التأبيني لقادة النصر الذي كان تحضره عدد من القيادات الاطارية، تفاجئوا بمهاجمتهم بالرصاص الحي نتيجة دعمهم للعيداني".

وأشار إلى، أن " أحد مرشحي كتائب الامام علي ضمن تحالف خدمات فاز بمقعد بمجلس محافظة البصرة في الانتخابات التي جرت مؤخراً".

وكانت كتائب الإمام علي (ع) قد أعلنت أمس الجمعة (5 كانون الثاني 2024) عن رفض تجريدها "الانتماء" من الحشد الشعبي.

وقال مسؤول الكتائب في محافظة البصرة علاء المحمداوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "يؤسفنا ما صدر من بيانات وتصريحات بحقنا جردتنا من تاريخنا الجهادي في الدفاع عن الوطن والدين والمذهب والانتماء للحشد المقدس، فنحن الجهاد ونحن الحشد ونحن رجال الساتر والمعارك".

وأضاف "مهما صدر بحقنا من ابناء جلدتنا فلن نرد حفاظاً على سمعة المجاهدين وسمعة الحشد".

واستدرك المحمداوي بالقول "لكن لن نقبل بأن نجرد من الانتماء للحشد، فالحشد ملحمة وان دماء شهداءنا جزء من تلك الملحمة".

إلى ذلك، أصدرت قيادة عمليات حشد البصرة، أمس الجمعة، توضيحاً حول أحداث البصرة وقالت إن مجاميع "غير منضبطة" أثارت الفتنة بين الجماهير.

وذكر بيان لقيادة العمليات تلقته "بغداد اليوم"، أن "هيئة الحشد الشعبي فـي البصرة نظمت مهرجان إحياء ذكرى الرابعـة لاستشهاد قادة النصر، أبـو مهـدي المهنـدس والقائد قاسم سليماني، وخلال المهرجان المركزي، وقامت مجاميع غير منضبطة وغير تابعة لهيئة الحشد الشعبي بإثارة الفتنة بين الجماهير مما أدى إلى إطلاق عيارات نارية".

وأضاف "تم اعتقال هـؤلاء الأفراد، الذين ينتمون إلى شخص يدعى (علاء المحمداوي) وستتخذ بحقهم كافة الإجراءات القانونيـة ونؤكد عدم السماح لأي مجموعة بزعـزعـة الوضع وجر الحشد إلى فتنة داخل محافظة البصرة".:

وكانت وسائل اعلام محلية أفادت بحصول اشتباك مسلّح بين عناصر فصيلين داخل حفل لتأبين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في محافظة البصرة.

وقالت إنه "سُمع صوت إطلاق نار كثيف في محيط المكان الذي أقيم فيه التأبين"، دون معرفة الأسباب، في حين أكدت مصادر طبية إخلاء عدد من الجرحى للعلاج في أحد مستشفيات المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو، لم يتسنّ التحقق من صحتها على الفور، مجموعة مسلّحين يرتدون الزي العسكري وهم يتبادلون إطلاق النار في أحد شوارع المدينة، بينما كان بعضهم يحتمي خلف السيارات خلال الاشتباك.