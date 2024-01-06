وزيرا الموارد والزراعة يناقشان تعميم تجربة الري بالرش على القطاع الإروائي

2024-01-06 13:50:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمانناقش وزيرا الموارد المائية عون ذياب، والزراعة عباس العلياوي، اليوم السبت، مواجهة الشح المائي في محافظة النجف الأشرف، فيما بحثا تعميم تجربة الري بالرش على القطاع الإروائي في البلاد.وقال وزير الموارد المائية عون ذياب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الزراعة عباس العلياوي، ومحافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي، في محافظة النجف الأشرف، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الزيارة جاءت للاطلاع على الواقع الزراعي والإروائي لمحافظة النجف الأشرف، كونها تمثل مفصلاً إروائياً وزراعياً مهماً في منطقة الفرات الأوسط"، لافتاً إلى أن "الزيارة تأتي أيضاً للاطلاع على تجربة الري بالرش لزراعة محصول الشلب".وتابع ذياب: "ناقشنا مع وزير الزراعة، ومحافظ النجف الأشرف، تجربة الري بالرش وضرورة تعميم التجربة على القطاع الإروائي في البلاد".وأكد أن "الوزارة تعمل على مواجهة الشح المائي عبر إيجاد البدائل من أجل تقنين استخدامات المياه في الخطط الزراعية".من جهته، قال وزير الزراعة عباس العلياوي، خلال المؤتمر: إن "الوزارة تعاقدت على 12 ألف مرشة للري الثابت، وتحاول شمول جميع أراضي المحافظة"، مشيراً إلى أن "المرشات في المحافظة كانت في العام الماضي 1400 مرشة، واليوم وصل عددها إلى 12 ألف مرشة".وأردف بالقول: "وهذا إنجاز كبير بعد أن تم نجاح التجربة في المشخاب بزراعة 4 أنواع من محصول الرز العنبر بالري الثابت".من جانبه، رحب محافظ النجف الأشرف، ماجد الوائلي، بـ"اهتمام وزارتي الموارد المائية والزراعة، بمحافظة النجف الأشرف، لما تشكله من أهمية زراعية ومساحات واسعة حرمت بسبب قلة الحصص المائية".وأكد الوائلي أن "المحافظة تعمل جاهدة لتذليل جميع المعوقات التي تواجه القطاع الزراعي".