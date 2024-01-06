2024-01-06 14:02:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشفت مؤسسة النور الجامعة، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، عن احصائية متكاملة لحالات الزواج والطلاق لعامي 2022- 2023.

وقال رئيس مؤسسة النور الجامعة احمد جسام في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" مؤسسته وثقت الاحصائيات الصادرة عن مجلس القضاء العراقي حول حالات الطلاق والزواج لعامي 2022-2023 والتي تظهر نسبًا متباينة بين الاشهر لكنها تشير بما لايقبل الشك باننا امام ازمة عميقة في المجتمع بسبب ارتفاع معدلات الطلاق الى 7 حالات يوميا ".

واضاف، ان" 19% من حالات الزواج بشكل عام تفشل وتنتهي بالطلاق من خلال الاحصائيات الموثقة وهذه تحتاج الى دراسة لفهم الاسباب التي تدفع الى ارتفاع معدلاته بشكل لافت في السنوات الاخيرة".



