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في ديالى.. 19% نسبة فشل الزواج وارتفاع معدلات الطلاق إلى 7 حالات يوميًا

في ديالى.. 19% نسبة فشل الزواج وارتفاع معدلات الطلاق إلى 7 حالات يوميًا
في ديالى.. 19% نسبة فشل الزواج وارتفاع معدلات الطلاق إلى 7 حالات يوميًا
2024-01-06 14:02:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  ديالى 

كشفت مؤسسة النور الجامعة، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، عن احصائية متكاملة لحالات الزواج والطلاق لعامي 2022- 2023.

وقال رئيس مؤسسة النور الجامعة احمد جسام في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" مؤسسته وثقت الاحصائيات الصادرة عن مجلس القضاء العراقي حول حالات الطلاق والزواج لعامي 2022-2023 والتي تظهر نسبًا متباينة بين الاشهر لكنها تشير بما لايقبل الشك باننا امام ازمة عميقة في المجتمع بسبب ارتفاع معدلات الطلاق الى 7 حالات يوميا ".

واضاف، ان" 19% من حالات الزواج بشكل عام تفشل وتنتهي بالطلاق من خلال الاحصائيات الموثقة وهذه تحتاج الى دراسة لفهم الاسباب التي تدفع الى ارتفاع معدلاته بشكل لافت في السنوات الاخيرة".


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