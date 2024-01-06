وفد حكومي: نينوى تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة

2024-01-06 14:04:01 - المصدر: واع

نينوى – واع – عماد الأميناطلع وفد حكومي، اليوم السبت، على واقع الخدمات في محافظة نينوى، وأكد الوفد أن نينوى تحظى باهتمام كبير من الحكومة.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "محافظ نينوى عبد القادر الدخيل استقبل رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي جابر الحساني ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية المهندس ضياء الدين ناظم".وأشار الى أن "الدخيل رحب بالوفد الزائر وأكد أن فريق الجهد عمل بروح الفريق الواحد، وقدم نقلةً نوعية من الخدمات في المناطق الزراعية والمناطق المحرومة".وبين الدخيل أن "مهمة الفريق هي متابعة المشاريع المتلكئة، فضلاً عن استحداث مشاريع جديدة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحرصه على إكمال برنامجه الحكومي ليكون العام 2024 عاماً للإنجازات".وأشار الدخيل إلى "توجيه دعوات لــ 6 شركات لإعداد التصاميم الخاصة بتوسعة التصميم الأساس لمدينة الموصل"، مؤكداً على "جميع الشركات المنفذة للمشاريع في المحافظة العمل بنظام 24 ساعة من أجل اختزال الوقت والإسراع بإنجازها".من جانبهما، أشارا مستشار رئيس الوزراء ورئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي إلى أن "نينوى تحظى باهتمام كبير من الحكومة المركزية للنهوض بواقعها الخدمي والصحي".