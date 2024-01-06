معلمو السليمانية يصرون على إضرابهم كحل لتنفيذ مطالبهم وترقب لاجتماع حكومة الإقليم

2024-01-06 14:04:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم السبت، عن نية حكومة الإقليم عقد اجتماع هذا الأسبوع لمناقشة عدة قضايا من بينها مناقشة مطالب المعلمين والمحاضرين، في وقت تصر فيه الكوادر التعليمية في السليمانية على الإضراب حتى بعد انتقاد خطواتهم من قبل الكثير من أهالي الطلبة.

وقال ممثل المعلمين المحتجين دلشاد ميراني، في تصريح لوكالة شفق نيوز: "اننا لا علم لنا بتفاصيل اجتماع مجلس وزراء الإقليم، ولا نتصور مقدرة حكومة الإقليم على تلبية جميع المطالب الخاصة بالمعلمين والمحاضرين".

وأضاف أن "مطالبنا تتضمن صرف الرواتب في وقتها المحدد وتحويل الرواتب المدخرة في حساب مصرفي، وتعيين المحاضرين المجانيين، ومنح العلاوات والترفيعات المهنية"، لافتاً إلى أن "جميع هذه المطالب تمت المطالبة بها منذ عام 2014 ، وقد تم تقديم 78 بياناً رسمياً من قبلنا لكن لغاية الآن لم يتم تنفيذ أي مطلب منها".

وعن إمكانية حكومة الإقليم بحل مشكلة تعيين المحاضرين وصرف العلاوات والترفيعات المهنية، بيّن ميراني، أن "حل تلك المشكلتين لا يعيدنا لقاعات الدراسة لأننا ننتظر حل جميع المشكلات التي تواجه العملية التعليمية، إضافة إلى أننا نريد حلولا فعلية، وليست كلامية تخرج بها الاجتماعات".

وأكد ممثل المعلمين المحتجين أنه "اعتماداً على كلام رئيس الوزراء الاتحادي، فسيتم تقديم الموازنة الاتحادية في التاسع من الشهر الجاري، وسيكون لنا ممثلين لمتابعة الموضوع وبعد إقرار الموازنة سنتأكد من نوايا الحكومة الاتحادية في معالجة الأزمة".

وعن عودتهم للتظاهرات أكد ميراني أن "رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، أكد لنا اننا سوف لا نضطر للعودة للشوارع للمطالبة بحقوقنا، وستكون رواتب موظفي الإقليم بمعزل عن المصاريف العام في الموازنة الاتحادية، وفي حال تم تنفيذ هذا الوعد فلا حاجة للنزول للشارع".

وعن انتقاد بعض الأهالي لموقف المعلمين المحاضرين أوضح ممثل المعلمين المحتجين انهم ينتظرون حل مشكلاتهم وهم يعرفون جدا أن "713 الف طالب كلهم من ذوي الفقراء ومحدودي الدخل، لكن الكوادر التعليمية تنتظر حلولاً حقيقية لمشاكلهم".

وطالب ابو هورام وهو أحد أولياء الأمور من الكوادر التعليمية في حديثه لمراسل وكالة شفق نيوز "العودة لقاعات الدراسة أسوة بباقي موظفي حكومة الإقليم وذلك لعدم ضياع العام الدراسي الذي انتهى الجزء الأول منه بغياب آلاف الطلبة والمعلمين".

وأشار، إلى أن المتضرر الوحيد هو أبناء السليمانية، وبالتالي سيتم صرف رواتب المعلمين والمدرسين، لكن من سيعوض هذا العام إذا انتهى دون إجراء الامتحانات لأولادنا".

وفي (9 ايلول 2023)، اعلن معلمو السليمانية اضرابًا عامًا عن الدوام الرسمي، احتجاجا على تأخر رواتبهم لشهرين، مطالبين بالإسراع في صرف الرواتب المتأخرة والتعهد بصرف راتب كل شهر في موعده الذي لايتجاوز 30 يوماً.