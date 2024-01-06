صور.. القائد العام يحضر الاستعراض العسكري في الذكرى الـ 103 لتأسيس الجيش العراقي

2024-01-06 14:16:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني يحضر الاستعراض العسكري لقواتنا المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 103 لتأسيس الجيش العراقي

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برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، أُقيم، صباح اليوم السبت، استعراض عسكري كبير وسط العاصمة بغداد بمناسبة الذكرى الـ 103 لتأسيس الجيش العراقي.



وأدى سيادته التحية لوحدات وكراديس من المقاتلين تمثل مختلف صنوف الجيش العراقي، والأسلحة المدرعة والتخصصية وأسلحة الميدان والتشكيلات والأجهزة الساندة والفنية، بمختلف معدّاتها، وقيادة القوة البحرية، بينما حلقت في سماء بغداد مختلف طائرات القوة الجوية العراقية ومروحيات طيران الجيش.



كما استعرضت، أمام القائد العام للقوات المسلحة، وحدات وتشكيلات تمثل ألوية الحشد الشعبي، وقوات جهاز مكافحة الإرهاب، وكراديس تمثل مجموعة من تشكيلات وزارة الداخلية، أبرزها قوات الشرطة الاتحادية، والردّ السريع وكلية الشرطة، وباقي القيادات المقاتلة، ضمن قواتنا المسلحة البطلة، بحضور عدد من السادة الوزراء والمسؤولين وجمع من القيادات العسكرية والأمنية، والمحافظين ورؤساء النقابات، وممثلين عن البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق.



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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

6-كانون الثاني-2024







