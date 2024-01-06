وزير الإعمار: صفحة المشاريع المتلكئة طويت وأعمالنا تسير وفق المخطط

2024-01-06 14:30:09 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بنكين ريكاني، اليوم السبت، أن صفحة المشاريع المتلكئة طويت، وأعمال الوزارة تسير وفق المخطط.وقال الوزير، خلال متابعته سير العمل لمشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في بغداد يومي الجمعة والسبت، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تقدم المشاريع أصبح واقعاً ملموساً للمواطنين، إذ سيتم قريباً افتتاح أولى المشاريع في تقاطع كلية الفنون الجميلة، والبقية تباعاً خلال العام الحالي (عام الإنجازات)".وأضاف أن "الأعمال في مشاريع الوزارة مستمرة على مدار الساعة الساعة ليلاً ونهاراً حتى في أيام العطل الرسمية"، مبيناً أن "هذه المشاريع تصنع الأمل للعراقيين، وتعبر عن الإرادة القوية لإنجاز جميع مشاريع البرنامج الحكومي رغم التحديات".وأكد قائلاً: "صفحة المشاريع المتلكئة طويت من قاموسنا، وأعمالنا تسير وفق المخطط بل أنها تسبق المخطط في أغلب الأحيان".