الأمين العام للهيئة العربية للمسرح: أراهن على نجاح الدورة 14 في العراق

2024-01-06 14:30:15 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأشاد الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، إسماعيل عبد لله، اليوم السبت، بتنظيم الدورة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي على أرض العراق.وقال عبد الله، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نراهن على الدورة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي، لنقفز إلى ساحات أوسع ونجاحات أكبر ونحن عازمون على تحقيقها"، مضيفاً: "نستخلص العبر.. دورة تلوة أخرى؛ بحيث نعمق الحسنات ونصحح ونقوم مسار السلبيات؛ كي يبقى المهرجان حاضراً ينبض بالإبداع المسرحي العربي، إلى العالم، راهناً ومستقبلاً".وأشاد، بـ"تنظيم الدورة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي على أرض العراق العريق، بحضوره التاريخي والمسرحي"، مردفاً بالقول: "لا أبالغ عندما أقول عشنا شوقاً باتجاه الوصول إلى موعد انطلاق الدورة في العراق؛ لما له من خصوصية، قادمون لرد الدين والجميل الذي نحمله في أعناقنا لرواد المسرح العراقي.. نساءً ورجالاً.. أسسوا معرفتنا ووعينا المسرحي".وتابع: "ستكون غزة حاضرة بقوة في هذا المهرجان، وهناك عرض خاص بعنوان "مترو غزة" يوم الافتتاح وندوة خاصة عن مسرح المقاومة الفلسطيني، تشارك فيها أطياف من مسرحيي الأرض المحتلة".وختم قائلاً: "غزة حاضرة في قلوبنا وفلسطين متجذرة في أعماقنا والمسرح سلاح بيد المقاومة، حاملاً قضايا الأمة".وينطلق مهرجان المسرح العربي بدورته الرابعة عشرة من تاريخ 10 إلى 18 كانون الثاني الحالي، في العاصمة بغداد.