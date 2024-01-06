أكثر من 600 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع

2024-01-06 14:30:21 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 600 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة ثلاثة ايام التي فتح بها المزاد 634 مليونا و 373 الفا و 298 دولارا، بمعدل يومي بلغ 211 مليونا و457 الفا و766 دولارا منخفضة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ مليارا و22 مليونا و302 الف و804 دولارات.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 221 مليونا و 451 الفا و693 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 205 ملايين و 298 الفا و248 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت 554 مليونا و 161 الفا و278 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 86% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 80 مليونا و 212 ألفا و20 دولارا.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.