نادي الحشد الشعبي يفوز بلقب بطولة أندية العراق للضاحية

2024-01-06 14:34:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأحرز نادي الحشد الشعبي بطولة أندية العراق للضاحية فئة الرجال التي جرت فعالياتها في مدينة الموصل .وذكر بيان للمكتب الإعلامي لنادي الحشد الشعبي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فوز فريق الحشد الشعبي باللقب جاء إثر تغلبه على ناديي الجيش والشرطة، وكسر هيمنتهما في هذه الفعالية التي استمرت طويلاً".وأضاف البيان أن "النتائج الفرقية للأندية السبعة المشاركة جاءت كالآتي: نادي الحشد الشعبي أولا، وحلَّ نادي الجيش بالمركز الثاني، فيما جاء نادي الشرطة ثالثاً، واحتلّ نادي الكهرباء المركز الرابع، ونادي الميناء خامساً، فيما حل نادي الكوت ونادي نينوى في المركزين السادس والسابع على التوالي".