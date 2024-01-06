جامعة طهران تفتح أول فرع لها في النجف

2024-01-06 14:38:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت جامعة طهران الإيرانية، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، عن أول فرع لها في محافظة النجف ضمن اتفاقية تعاون بين الجامعة وشركة دولية في العراق.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، نقلًا عن رئيس جامعة طهران محمد مقيمي على هامش توقيع اتفاقية التعاون في النجف: "في هذه الاتفاقية النظام العلمي ونظام الدعم الإداري لهذا الفرع منفصلة عن بعضها البعض، بحيث تكون الشركة العراقية الدولية القابضة مسؤولة عن توفير المساحة المادية والدعم والمعدات، فضلا عن الأنشطة الإدارية للفرع، كما ستوفر جامعة طهران الأنظمة العلمية لهذا الفرع".

وذكر رئيس جامعة طهران أن "التشاور الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد لعب دورا مهما في ترسيخ هذا التفاهم"، مبينا انه "بهذه الطريقة سنفتتح أول فرع لجامعة طهران في مدينة النجف ، وتدريجيا سيتم إنشاء فروع للجامعة في مختلف مدن العراقـ وبالإضافة إلى ازدهار العلاقات العلمية بين البلدين، فلنشهد تعزيز العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين إيران والعراق من خلال هذه الدبلوماسية العلمية".

وبحسب جامعة طهران، فقد تم بناء المساحات المادية المتعلقة بالأنشطة الإدارية والتعليمية والمختبرية والبحثية والتكنولوجية والمساحات السكنية لفرع جامعة طهران في النجف من قبل هذه الشركة العراقية الدولية على أرض تبلغ مساحتها سبعة هكتارات وثلاثين ألف متر مربع.

وبناء على ذلك، تقرر أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم إجراء التغييرات والتجهيزات اللازمة وفقا لمعايير جامعة طهران والحصول على التصاريح القانونية من المؤسسات العراقية، بحسب وكالة "مهر".



