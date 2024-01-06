2024-01-06 14:52:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أثارت لقطة ظهر فيها نقيب الصحفيين في إقليم كردستان أزاد حمه أمين وهو يعلتي منصة المؤتمر الصحفي مستندا على مجموعة من الصحف وبينها جريدة خبات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني استياءً بين الصحفين والمثقفين ومواقع التواصل في الإقليم.

وبهذا الصدد يقول رئيس تحرير صحيفة المرصد التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني محمد شيخ عثمان إن، احترام الصحف واجب كون، الكتب والصحف لها قدسية ورمزية لدى الصحفيين والمثقفين.

وأضاف خلال حديثه لـ"بغداد اليوم" أن "صدور هكذا إساءة من شخص عادي هي فعل مشين، فكيف إذا صدرت من نقيب الصحفيين وهو الشخص الذي يفترض أن يدافع عن الصحافة ويحمي كيانها".

وأشار إلى أن "هذا الأمر يدل على أن نقيب الصحفيين فقد شرعيته وأصبح شخص غير مبالي وهناك حالة من اليأس لدى الصحفيين في الإقليم، واستمراره يعني المزيد من النكسات للصحافة في إقليم كردستان".