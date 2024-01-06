2024-01-06 15:10:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب صلاح التميمي، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، من خروقات تطال 4 محافظات بينها ديالى بسبب التجاذبات السياسية.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" العراق يشهد استقرارًا نسبيًا في الأشهر الأخيرة رغم تسجيل خروقات دامية في بعض المحافظات ومنها ديالى لكن بشكل عام هناك 3 اسباب دفعت هاجس الطمأنينة للأمام ابرزها تنامي قدرات القوات الأمنية والاستخبارية في درء مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة ووعي الأهالي وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية وفشل الجماعات المتطرفة في ملف التجنيد".

واضاف، ان" هناك عاملًا مهمًا وهو التوافق السياسي سواء كان داخليا او خارجيا، لكن بالمقابل يمكن أن تسوء الأمور بسبب بعض الخلافات المعينة الناجمة عن تجاذبات اقليمية ودولية وتؤثر في المشهد العراقي وقد تدفع الى خروقات في محافظات كركوك وديالى ونينوى وصلاح الدين".

واشار التميمي الى، ان" التحاذبات السياسية خطر وعنوان مثير للقلق ونامل ان يجري استيعابها وان يكون الأمن خط احمر، لافتا الى ان خيارات الناس يجب احترامها وان التغيير حقيقة يجب ان يتم التعامل معها الجميع بواقعية واحترام للقانون".