كاساس يكشف تشكيلة العراق لمواجهة كوريا الجنوبية

2024-01-06 15:20:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس، تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية مساء اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة بتوقيت بغداد.

وسيحتضن مباراة اليوم، ملعب جامعة نيويورك في السعديات بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي، وتتألف من:

جلال حسن، علي عدنان، سعد ناطق، ميرخاس دوسكي، حسين علي، أسامة رشيد، أمير العماري، إبراهيم بايش، منتظر ماجد، علي جاسم، مهند علي.

وقرر كاساس، أن يمنح الراحةَ لجميع اللاعبين غداً الأحد، قبل أن يعاود أسود الرافدين خوض تدريباتهم من جديد بدايةً من بعد غد الاثنين، فيما سيغادر المنتخب الإمارات إلى الدوحة، يوم 11 من الشهر الجاري للمشاركة في كأس آسيا 2024.

يذكر أن منتخب العراق لكرة القدم، سيلعب في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات إندونيسيا واليابان وفيتنام.