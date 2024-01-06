كاساس يعلن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني أمام نظيره الكوري الجنوبي

2024-01-06 15:28:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، اليوم السبت، التشكيلة الأساسية التي ستواجه نظيره الكوري الجنوبي، في المباراة الودية الدولية التي ستقام في الإمارات.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية تتألف من: جلال حسن ، علي عدنان ، سعد ناطق ، ميرخاس دوسكي ، حسين علي ، اسامة رشيد، امير العماري ، ابراهيم بايش ، منتظر ماجد ، علي جاسم ، مهند علي".