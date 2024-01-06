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كاساس يعلن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني أمام نظيره الكوري الجنوبي

كاساس يعلن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني أمام نظيره الكوري الجنوبي
كاساس يعلن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني أمام نظيره الكوري الجنوبي
2024-01-06 15:28:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، اليوم السبت، التشكيلة الأساسية التي ستواجه نظيره الكوري الجنوبي، في المباراة الودية الدولية التي ستقام في الإمارات.
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية تتألف من: جلال حسن ، علي عدنان ، سعد ناطق ، ميرخاس دوسكي ، حسين علي ، اسامة رشيد، امير العماري ، ابراهيم بايش ، منتظر ماجد ، علي جاسم ، مهند علي".

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