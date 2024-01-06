تشكيلة المنتخب الوطني أمام كوريا الجنوبية مساء اليوم

2024-01-06 15:28:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - رياضة

تنشر "بغداد اليوم"، تشكيلة المنتخب الوطنيّ لمواجهةِ منتخب كوريا الجنوبية مساء اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)،في تمام الساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي، الرابعة بتوقيت بغداد.

وسيحتضن مباراة اليوم، ملعب جامعة نيويورك في السعديات بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي، وتتألف التشكيلة من:

جلال حسن، علي عدنان، سعد ناطق، ميرخاس دوسكي، حسين علي، أسامة رشيد، أمير العماري، إبراهيم بايش، منتظر ماجد، علي جاسم، مهند علي.







