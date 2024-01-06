أمين بغداد يفصل مشروع مترو العاصمة ويحدد مساراته

2024-01-06 16:34:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاكشف أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة تخص مشروع مترو العاصمة الذي سينفذ في جانبي الكرخ والرصافة، وفيما أكد العزم على التعاقد مع شركة استشارية قريباً للبدء بمتطلبات المشروع، لفت إلى العمل لتنفيذ مشاريع لحل مشكلة السكن و الزحامات المرورية في العاصمة.وقال كاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن التوجيهات الحكومية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني تواصل أمانة بغداد عملها المستمر لتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية ضمن حدود العاصمة في قطاع الماء والصرف الصحي والإكساء والمساحات الخضراء".وأضاف، أن "مجلس الوزراء وافق من بين تلك المشاريع على إدراج مشروع مترو بغداد ضمن الموازنة الخاصة لأمانة بغداد، وبوقت قريب سيتم التعاقد مع شركة استشارية للبدء بمتطلبات المشروع".وتابع كاظم، أن "العقود السابقة لمترو بغداد لم تلغ"، لافتا، إلى أن "المشروع سيغطي 80% من مساحة العاصمة ليكون مشروعا متكاملا في جانبي الكرخ والرصافة وسيحل مشكلة النقل في بغداد".وأشار من جانب آخر، إلى أنه "تم وضع حجر الأساس لمدينة الجواهري ضمن حدود الأمانة والتي ستحل مشكلة السكن في العاصمة إضافة إلى مدن أخرى سترى النور والعمل متواصل بالاشتراك مع الجهات القطاعية الأخرى في ظل دعم رئيس الوزراء"، مبينا، أن "عام 2024 سيشهد إنجاز الكثير من المشاريع في العاصمة".وحول مشاريع زيادة المساحات الخضراء أكد أمين بغداد أن" الأمانة أنجزت أكثر من 160 حديقة خلال عام من عمر الحكومة ومستمرة بتحويل المناطق الجرداء إلى خضراء".